رونالدو يقود النصر للتتويج العربي

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نادي النصر للتتويج بلقب البطولة العربية للأندية بعد الفوز على الغريم التقليدي الهلال في النهائي الذي أقيم، اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف في المملكة العربية السعودية.

وكان الهلال الأقرب للتتويج بعدما تقدم في الدقيقة 51 عند طريق ميشيل وخاصة بعد طرد لاعب النصر عبد الله العمري في الدقيقة 71.

ورغم أفضلية الهلال كان للأسطورة البرتغالية رأي آخر بعدما عدل النتيجة في الدقيقة 74 ثم أضاف الهدف الثاني في الوقت الإضافي من المواجهة (د 98) ليعلن بعدها الحكم نهاية المقابلة بتفوق نادي النصر بهدفين مقابل هدف.

وإلى جانب اللقب الجماعي رفع رونالدو رصيده إلى 6 أهداف في الدورة لينفرد بصدارة ترتيب الهدافين، بعدما كان متساويا مع التونسي طه ياسين الخنيسي لاعب الكويت الكويتي الذي ودع المسابقة برصيد 4 أهداف.