المدية: جريمة قتل في بني سليمان

لفظ مساء اليوم شاب في الثلاثينات من العمر أنفاسه الأخيرة بمستشفى بني سليمان شرق المدية متأثرا بالإصابات البليغة التي تعرض لها صباح اليوم بمحله التجاري الكائن بالحي القديم بمدينة بني سليمان من طرف ثلاثيني الذي فاجأه داخل المحل ووجه له عدة طعنات بخنجر.

ورغم المجهودات التي قام بها الطاقم الطبي لإنقاذ الضحية والذي كان من المنتظر أن يتم تحويله الى مستشفى مصطفى باشا بالعاصمة إلا إن القدر شاء غير ذلك.

وفيما تمكنت مصالح الأمن من توقيف القاتل والتحقيق في أسباب هذه الجريمة التي اهتزت لها مدينة بني سليمان، أفاد مصدر محلي ان القاتل الذي كان يعمل لدى الضحية بمحله التجاري مسبوق قضائيا بعد أن اعتدى بالضرب على الضحية منذ سنتين ، وبعد ان غادر السجن منذ فترة تم التصالح مع صاحب المحل ، الا ان ذلك لم يدم طويلا ليتشاجر معه صباح اليوم.