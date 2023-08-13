رئيس الجمهورية يعزي نظيريه الأمريكي والصيني

قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعازيه لكل من الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جي بينغ، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

ففي رسالة وجهها لنظيره الأمريكي قال رئيس الجمهورية "أود أن أعرب لكم و إلى أسر الضحايا وإلى الشعب الأمريكي الصديق عن خالص التعازي والمواساة جراء حرائق الغابات الأخيرة التي اجتاحت جزيرة ماوي بولاية هاواي الأميركية والتي خلفت العديد من الضحايا و المصابين.

وإذ أشاطر أسر الضحايا مشاعر الحزن والألم، مع تمنياتي بالشفاء العاجل للمصابين، أؤكد لكم تضامن الجزائر حكومة و شعبا في هذه الظروف الأليمة.

وتقبلوا مني السيد الرئيس أسمى عبارات التقدير و الاحترام."

وفي رسالة مماثلة خاطب رئيس الجمهورية، الرئيس الصيني قائلا "علمت ببالغ الأسى و الحزن نبأ الفيضانات والانهيارات الأرضية في شمال الصين والتي أودت بحياة العديد من الضحايا والمصابين والمفقودين.

وبهذه المناسبة الأليمة أعرب لكم وإلى أسر الضحايا وإلى الشعب الصيني الصديق عن خالص التعازي والمواساة متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وإذ اؤكد لكم تضامن الجزائر في هذه الظروف العصيبة،

تقبلوا مني السيد الرئيس أسمى عبارات التقدير والاحترام."