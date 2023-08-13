الرئيس تبون يعزي الرئيس شي جين بينغ

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، برسالة تعزية ومواساة إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ اثر الفيضانات والانهيارات الأرضية التي شهدها شمال الصين وخلفت العديد من الضحايا والمصابين والمفقودين.

وجاء في نص رسالة الرئيس "علمت ببالغ الأسى والحزن نبأ الفيضانات والانهيارات الأرضية في شمال الصين والتي أودت بحياة العديد من الضحايا والمصابين والمفقودين".

وتابع الرئيس " بهذه المناسبة الأليمة أعرب لكم و إلى أسر الضحايا والى الشعب الصيني الصديق عن خالص التعازي و المواساة متمنيا الشفاء العاجل للمصابين".

وختم الرئيس رسالته بالقول " وإذ أؤكد لكم تضامن الجزائر في هذه الظروف العصيبة ، تقبلوا مني السيد الرئيس اسمي عبارات التقدير والاحترام".