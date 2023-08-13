أهم شروط التوظيف في صفوف الحماية المدنية

أعلنت مديرية الحماية المدنية، عن شروط القبول في مسابقة التوظيف على أساس الاختبارات.

وأشار بيان لذات المصالح، إلى أنّه يتوجب على من يريد المشاركة في المسابقة ألا يقل سنه عن 19 سنة ولا يتجاوز 25 سنة لغاية تاريخ الامتحان.

كما أن لا تقل قامة الذكور 1.70 و1.65 بالنسبة للإناث، فيما حدد المستوى الدراسي المطلوب بالسنة الثانية ثانوي كاملة.

وسيتم توظيف 3000 عون حماية من بينهم 2970 ذكور و30 إناث، وفق بيان الحماية المدنية.

كما أنّها ستنشر باقي التفاصيل الخاصة بالمسابقة خلال الإعلان الرسمي عنها في القريب العاجل، عبر الموقع الرسمي للحماية المدنية، وكذا الصفحة الرسمية للحماية عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.