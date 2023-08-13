شباب باتنة يشرع في تحضيراته

شرع فريق شباب باتنة في تحضيراته تحسبا لانطلاق الموسم الكروي الجديد بقيادة مدربه رشيد بوعراطة وبحضور 19 لاعبا في أجواء تنظيمية جيدة.

و وفق الصفحة الرسمية للنادي على الفايس بوك ، فإن الحصة الأولى شهدت غياب الثنائي بوكاف ويسعد بترخيص من المدرب بوعراطة الذي قرر أن تكون التدريبات بملعب "حملة 3" ،بعد أن كانت مقررة من قبل بمركب أول نوفمبر.

و أبدى اللاعبون والمسيرين تفاؤلا لتحقيق المطلوب هذا الموسم لا سيما بعد خرجة الجمهور اللذين سجل حضوره وعبر عن دعمهم منذ الوهلة الأولى للفريق هذا الموسم.

و ستتواصل تحضيرات " الكاب"، بشكل يومي بملعب "حملة 3" في إنتظار إلتحاق لاعبين آخرين سيتم التعاقد معهم في الأيام القادمة قبل ضبط التعداد الرسمي والدخول في معسكر إعدادي مغلق ،قبل 45 يوما عن موعد إنطلاقة بطولة الرابطة الثانية.