ألمانيا تحيي الذكرى الـ62 لبناء جدار برلين

تستعد برلين والمنطقة المحيطة بها اليوم الأحد لإحياء الذكرى الـ62 لبناء جدار برلين من خلال تكريم جميع ضحايا النظام الحدود الداخلية السابق لألمانيا الشرقية.

وخلال العديد من الأحداث التي وقعت على طول الحدود السابقة التي قسمت المدينة فعليا إلى شرق وغرب في 13 أوت 1961، سوف يتذكر ممثلو السياسة والمجتمع الألماني الأشخاص الذين ماتوا أو قتلوا أثناء محاولتهم الهروب من النظام الشيوعي المتشدد في ألمانيا الشرقية.

وتم بناء الجدار في الغالب لوقف هجرة الألمان الشرقيين إلى ألمانيا الغربية، حيث كان هروب العمالة يتسبب في إبطاء اقتصادها. وقال زعماء ألمانيا الشرقية إن الجدار يحمي مواطنيها من الرأسمالية. وبلغ طول الجدار حوالي 155 كيلومترا وكان يفصل مجتمعات بأكملها لأكثر من 28 عاما.

ووفقا لمؤسسة جدار برلين، قتل ما لا يقل عن 140 شخصا عند الجدار أثناء محاولتهم الفرار من ألمانيا الشرقية.

وسقط الجدار في 9 نوفمبر 1989 وأعيد توحيد ألمانيا في النهاية.