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مورينيو فضّل عدم المجازفة بعوّار

رياضة
13 أوت 2023 ()
شاهر.ع
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 كشفت اليوم الأحد، تقارير إعلامية فرنسية و إيطالية مختلفة عن السبب الذي جعل مدرب نادي روما إخراج الدولي الجزائري حسام عوّار في الدقيقة الـ 79 من عمر اللقاء أمام بارتيزان تيرانا الألباني ، وتفضيله النقص العددي على ترك اللاعب السابق لأولمبيك ليون على أرضية الميدان.

و وفق " rmcsport" و " corrieredellosport "، فإن " السبيشل وان" فضّل المجازفة على بعوّار نظرا للتدخلات الخشنة الكثيرة التي تعرض لها متوسط ميدان " الخضر"، خاصة وأنه يعوّل عليه كثيرا هذا الموسم في المنافسات التي سيجابه عليها من بينها المؤتمر الأوروبي.

يذكر، أن روما أنهى سلسلة تحضيراته للموسم الجديد بثلاث إنتصارات وتعادل وهزيمة.

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