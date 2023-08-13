مورينيو فضّل عدم المجازفة بعوّار

كشفت اليوم الأحد، تقارير إعلامية فرنسية و إيطالية مختلفة عن السبب الذي جعل مدرب نادي روما إخراج الدولي الجزائري حسام عوّار في الدقيقة الـ 79 من عمر اللقاء أمام بارتيزان تيرانا الألباني ، وتفضيله النقص العددي على ترك اللاعب السابق لأولمبيك ليون على أرضية الميدان.

و وفق " rmcsport" و " corrieredellosport "، فإن " السبيشل وان" فضّل المجازفة على بعوّار نظرا للتدخلات الخشنة الكثيرة التي تعرض لها متوسط ميدان " الخضر"، خاصة وأنه يعوّل عليه كثيرا هذا الموسم في المنافسات التي سيجابه عليها من بينها المؤتمر الأوروبي.

يذكر، أن روما أنهى سلسلة تحضيراته للموسم الجديد بثلاث إنتصارات وتعادل وهزيمة.