فلسطين ترحب بقرار السعودية تعيين سفير لديها وقنصلا عاما في القدس

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عن ترحيبها بقرار المملكة العربية السعودية تعيين السفير نايف السديري، سفيرا مفوضا فوق العادة للمملكة لدى فلسطين، وقنصلا عاما في القدس.

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان، اليوم الأحد: "ترحب وزارة الخارجية والمغتربين بقرار العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، تعيين السفير نايف السديري سفيرًا مفوضًا وفوق العادة للمملكة العربية السعودية لدى دولة فلسطين وقنصلًا عامًا في مدينة القدس العاصمة".

وأضاف البيان أن "توقيت هذا القرار يعكس اهتمام المملكة بالقضية الفلسطينية باعتبارها إحدى الأسس التي تعتمد عليها سياستها الخارجية عربيا وإسلاميا ودوليا".

وأوضح البيان أن "القرار يشكل امتدادا لمواقف المملكة العربية السعودية التاريخية والأخوية الداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني".

وكان مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، تسلم أمس السبت، نسخة من أوراق اعتماد السفير نايف السديري، سفيرا مفوضا وفوق العادة لخادم الحرمين الشريفين، ملك المملكة العربية السعودية، لدى دولة فلسطين، وقنصلا عاما للمملكة في القدس، عاصمة دولة فلسطين، على أن يتم تسليم أوراق الاعتماد الأصلية للرئيس الفلسطيني محمود عباس، في القريب العاجل.

واستقبل الخالدي السفير نايف السديري، أمس السبت، في مقر سفارة دولة فلسطين لدى الأردن.

وقال الخالدي عقب اللقاء: "نرحب بسفير المملكة العربية السعودية، مؤكدين أن هذه الخطوة الهامة ستسهم في تعزيز العلاقات الأخوية القوية والمتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين".