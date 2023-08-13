نهاية الخلاف بين " البياسجي" ومبابي

كشفت اليوم الأحد، إدارة نادي باريس سان جيرمان عن نهاية القبضة الحديدية بينها وبين الدولي الفرنسي كليان مبابي، حسب ما جاء عبر موقع شبكة " RMC".

وجاء في بيان مقتضب للفريق الفرنسي:" بعد مناقشات بناءة وإيجابية للغاية بين باريس سان جيرمان وكيليان مبابي قبل مباراة باريس سان جيرمان مع لوريان ، أعيد اللاعب إلى تدريبات الفريق الأول هذا الصباح".

يذكر أن مبابي أبدى عدم رغبته في تفعيل موسم ثالث اختياري في عقده ، وتمت معاقبته من قبل إدارة النادي وغاب عن الجولة التحضيرية للنادي وجلس في المدرجات خلال المباراة الإفتتاحية من الدوري الفرنسي والتي إنتهت بالتعادل السلبي أمام لوريون.