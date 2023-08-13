آخر الأخبار
إشتراك دخول
°C

نهاية الخلاف بين " البياسجي" ومبابي

رياضة
13 أوت 2023 ()
شاهر.ع
0 قراءة
+ -

كشفت اليوم الأحد، إدارة نادي باريس سان جيرمان عن نهاية القبضة الحديدية بينها وبين الدولي الفرنسي كليان مبابي، حسب ما جاء عبر موقع شبكة " RMC".

وجاء في بيان مقتضب للفريق الفرنسي:" بعد مناقشات بناءة وإيجابية للغاية بين باريس سان جيرمان وكيليان مبابي قبل مباراة باريس سان جيرمان مع لوريان ، أعيد اللاعب إلى تدريبات الفريق الأول هذا الصباح".

يذكر أن مبابي أبدى عدم رغبته في تفعيل موسم ثالث اختياري في عقده ، وتمت معاقبته من قبل إدارة النادي وغاب عن الجولة التحضيرية للنادي وجلس في المدرجات خلال المباراة الإفتتاحية من الدوري الفرنسي والتي إنتهت بالتعادل السلبي أمام لوريون.

 

 

مواضيع ذات صلة
الأكثر قراءة

  • رئيس الجمهورية يعزي نظيريه الأمريكي ...

    8801 قراءة

  • النيجر: أخبار جديدة بخصوص الرئيس ...

    7248 قراءة