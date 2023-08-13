هذه أسعار الكتب المدرسية والطور الثانوي الأغلى ثمنا

قررت وزارة التربية الإبقاء على نفس أسعار الكتب المدرسية رغم أن الزيادة المسجلة في أسعار الورق عالميا لم تتراجع لحد الآن، وهو ما التزم به المسؤول الأول عن القطاع، في أكثر من مناسبة، حيث شدد على ضرورة تمكين تلاميذ كل الأطوار التعليمية من المناهج التربوية في الآجال المحددة، وعبر كل التراب الوطني في أحسن الظروف.

وعلى غرار العام الماضي، لم تعرف أسعار الكتب المدرسية للعام المقبل، اية زيادات مثلما تضمنه دليل أسعار الكتب المدرسية للموسم الدراسي 2023/2024، الذي تحوز "الخبر" على نسخة منه، و جاءت كتب المستوى الثانوي، على رأس قائمة المناهج الأغلى سعرا، حيث حدد الديوان الوطني للمطبوعات، أسعار كتب الثانية، شعبة علوم تجريبية بمبلغ إجمالي قدره 3400 دينار، مقابل 3350 دينار لشعبة الرياضيات و 2510 دينار لشعبة آداب وفلسفة و3030 دينار لكتب شعبة لغات أجنبية، و2150 دينار. لشعبة تقني رياضي بتخصصاتها الأربعة.

أما كتب الثالثة ثانوي، فتراوحت أسعارها بين 2890دينار، و2730 دينار و2580 دينار و2460 دينار، و أخيرا 2410 دينار، فيما تباينت أسعار مقررات الطور المتوسط بين910 دينار، و 1000 دينار، و 2090 دينار، و2250 دينار و250 دينار، وأخيرا 2500 دينار.

أما بالنسبة لكتب الطور المتوسط فحافظت هي الأخرى على نفس أسعار السنة الماضية، بين 2530 دينار، و2145 و 2181 دينار و2119 دينار و 3020 دينار و 2370 دينار.