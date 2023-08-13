مانشيني يستقبل من تدريب المنتخب الإيطالي

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد، استقالة روبرتو مانشيني من منصبه كمدرب لمنتخب إيطاليا.

وقال الاتحاد في بيان: "آخذا في الاعتبار الالتزامات المهمة بتصفيات بطولة أوروبا 2024 القريبة، سيعلن الاتحاد المدرب الجديد للمنتخب في الأيام القليلة المقبلة".

تقدم المدرب روبيرتو مانشيني باستقالته ،بعد مشوار استمر لخمس سنوات مع الأزوري نجح خلاله في قيادة منتخب بلاده إلى التتويج بلقب بطولة أوروبا "يورو 2020" والتي أقيمت منتصف عام 2021.

و تولى مانشيني تدريب المنتخب الإيطالي في 15 ماي عام 2018 وقاد الأزوري في 61 مباراة فاز في 37 وتعادل في 15 وخسر 9 مباريات.

وتعرضت مسيرة مانشيني على الرغم من إنجاز التتويج بلقب اليورو، إلى هزة عنيفة بعدما فشل في قيادته إلى التأهل إلى نهائيات كأس العالم الماضية "قطر 2022".