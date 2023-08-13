متاعب ريال مدريد تتزايد

أعلن اليوم الأحد، نادي ريال مدريد الإسباني إصابة لاعبه البرازيلي إدير ميليتاو بإصابة على مستوى الركبة.

وجاء عبر الموقع الرسمي لـ " الملكي": " بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا إدير ميليتاو ، تم تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى، سيخضع اللاعب لعملية جراحية في الأيام المقبلة".

و كان الريال قد أعلن أول أمس إصابة حارسه البلجيكي، تيبوا كورتوا على مستوى الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى وسيغيب لمدة طويلة عن الفريق.

يذكر أن ميليتاو تعرض للإصابة خلال مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو في افتتاح الدوري الإسباني التي انتهت بفوز" المرينغي" بهدفين دون رد.