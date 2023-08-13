مدافع " الخضر" مطلوب في الغرافة

كشف اليوم الأحد، تقرير قطري أن الدولي الجزائري محمد الأمين توغاي مدافع نادي الترجي التونسي لكرة القدم مطلوب في الدوري القطري.

و وفق صحيفة" الراية"، فإن توغاي المتوّج مع المنتخب المحلي بكأس العرب إنضم إلى قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الغرافة خلال الانتقالات الصيفية.

و يمتلك الغرافة أربعة محترفين فقط، وهم: الثنائي الجزائري ياسين براهيمي، وفريد بولاية، والتونسي فرجاني ساسي، والإيفواري يوهان بولي، وينقص الفريق حاليًا ثلاثة محترفين دفعة واحدة منهم اثنان تحت 21 عامًا.