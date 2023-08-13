الرئيس الجديد لألنفط: استقطاب مستثمرين جدد ذوي كفاءات حديثة

أبرز مراد بلجهام الرئيس الجديد للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، اليوم الأحد، أولويات الهيئة على أهبة القادم، مشيراً إلى الاهتمام بـ "استقطاب مستثمرين جدد ذوي كفاءات تقنية حديثة عالية من شأنها أن تعود بالإيجاب على القطاع، و"توفير الشروط اللازمة لنجاح عروض المناقصات المستقبلية"، متعهداً أيضاً بـ "وضع آليات وقواعد تعتمد على "الشفافية والبراغماتية للحفاظ على مصالحنا وتعزيز العروض".

أتى ذلك لدى إشراف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، على تنصيب بلجهام رئيساً جديداً لـ (ألنفط)، خلفاً لعز الدين طيار الذي شغل المنصب بالنيابة.

وفي كلمته بالمناسبة، قال بلجهام أنّ من أولوياته على رأس الوكالة "وضع وتطبيق إستراتيجية تهدف إلى إعادة تموقع الوكالة بما يتماشى والتغيرات التي يعرفها عالم الطاقة اليوم، لتكون جزءا فاعلا فيه حتى ننتقل في تعاملنا من رد الفعل إلى استباق الأحداث والذهاب إلى مرحلة جديدة تكون فيها الوكالة ملجأ للمتعاملين".

ووضع رئيس الوكالة الجديد بعض المحاور اعتبرها إستراتيجية للوكالة منها تكثيف المساعي للتعريف بالمزايا التي تضمنها قانون المحروقات الجديد، عن طريق تنظيم دورات و ورشات عمل لترقية مجال المحروقات قصد استقطاب مستثمرين جدد ذوي كفاءات تقنية حديثة عالية من شأنها أن تعود بالإيجاب على القطاع.

وأشار أيضا إلى هدفه "لتوفير الشروط اللازمة لنجاح عروض المناقصات المستقبلية"، متعهداً أيضاً بوضع آليات وقواعد تعتمد على "الشفافية والبراغماتية للحفاظ على مصالحنا وتعزيز العروض".

وتضمنت المحاور التي ذكرها أيضاً، "تشجيع ومرافقة سوناطراك على القيام بمفاوضات مباشرة لإبرام عقود المحروقات مع المستثمرين الأجانب، مؤكداً حرصه أيضاً على تحسين سياسة الاتصال مع المستثمرين الأجانب لتكريس وتثمين جهود الشراكة القائمة على "الثقة، الاحترام، الشفافية، والمصالح المشتركة تطبيقا لمقاربة رابح – رابح".

من جهته، أكد عرقاب أهمية وكالة "ألنفط" بالنسبة لنشاط المحروقات في الجزائر، لاسيما من خلال تطوير المكامن والإنتاج، بما يتماشى مع جهود "تكثيف الاستكشاف، الاستغلال، نقل وتصدير المحروقات التي نجسدها الآن في إطار برنامج الحكومة".

وأضاف: "نريد تكثيف الإنتاج بالتنسيق بين الوكالة وسوناطراك، وشركائنا من الشركات العالمية الموجودة في الجزائر وكذا تلك التي سنجلبها في المستقبل القريب".

وأحال الوزير على الدور الذي يلعبه قانون المحروقات الجديد في إعطاء ديناميكية للقطاع وتثمين نشاط المحروقات في المصب، وتطوير الصناعات التحويلية.

وأشاد عرقاب بالمسار المهني لبلجهام الذي قضى عدة سنوات على رأس مختلف وحدات الإنتاج والمديريات المركزية بسوناطراك، حيث اعتبر أنّ خبرته ستساهم في "النهوض" بدور الوكالة في تثمين المحروقات بالجزائر.