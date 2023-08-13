فتح 7 تخصصات جديدة بجامعة برج بوعريرج

سيتم فتح سبعة تخصصات جديدة برسم الدخول الجامعي المقبل (2023-2024) بجامعة محمد البشير الإبراهيمي ببرج بوعريريج، حسب ما علم اليوم الأحد من نائب مدير ذات الجامعة عبد الحليم كسال.

وأوضح ذات المسؤول أنه سيتم اعتماد تخصصات جديدة في العلوم الإنسانية، على غرار ليسانس في علوم الإعلام و الاتصال و علم النفس العيادي، إلى جانب تخصصي الرياضيات التحليلية و الكيمياء الصيدلانية و كذا شهادة مهندس دولة في تخصصات الإعلام الآلي و الهندسة المدنية و الهندسة الميكانيكية و الكهروتقنية و هندسة الطرائق، مؤكدا أن تسجيلات الطلبة الجدد تمت وفقا لتوجيهات وزارة التعليم العالي و البحث العلمي عن طريق الإنترنت، أي صفر ورقة.

وأضاف بأن جميع الوسائل البيداغوجية والهياكل القاعدية متوفرة لاستقبال الطلبة الجدد و المقدر عددهم بأكثر من 3.700 في أحسن الظروف، فيما سيكون العدد الإجمالي للطلبة قرابة 20 ألف طالب خلال الموسم الجامعي المقبل، مبرزا أنه تم تدعيم الجامعة بما مجموعه 154 أستاذا في انتظار مسابقة التوظيف التي ستجرى في شهر سبتمبر المقبل في إطار قرار التكفل بحاملي شهادتي الدكتوراه و الماجستير.

وأشار إلى أن إدارة الجامعة تنتظر قرارات رفع التجميد عن المشاريع المسجلة في القطاع، على غرار مشروع 2.000 مقعد بيداغوجي و فتح المدرسة الوطنية للطاقات المتجددة التي تتلاءم و توجه ربط الاستثمار الاقتصادي بالجامعة بالنظر لكون الولاية قطبا صناعيا بامتياز، بالإضافة إلى إنشاء معهد وطني للإلكترونيك.