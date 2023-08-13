إحباط محاولة تهريب أزيد من 112 ألف أورو

تمكنت مصالح شرطة الحدود بمطار هواري بومدين الدولي، في عمليتين منفصلتين بحر الأسبوع الماضي، من إحباط محاولة تهريب مبلغ مالي من العملة الصعبة يقدر بأزيد من 112 ألف أورو، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان لمصالح الأمن الوطني.

وأوضح نفس المصدر أنه "في إطار محاربة الجريمة المرتبطة بمخالفة التنظيم والتشريع المتعلقين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وفي عمليتين متفرقتين، تمكنت مصالح شرطة الحدود بمطار هواري بومدين الدولي، خلال الأسبوع الماضي، من إحباط محاولة تهريب مبلغ مالي من العملة الصعبة يقدر بـ 112100 أورو".

وقد تم ضبط هذه المبالغ المالية "بحوزة أربعة (4) مسافرين كانوا بصدد مغادرة التراب الوطني باتجاه اسطنبول التركية"، مشيرا إلى أنه تم "تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية المختصة بعد استكمال الإجراءات القانونية".