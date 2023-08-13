توقيف شخص وحجز 1725 قرص مهلوس بتبسة

تمكن أفراد الدرك الوطني بفركان (ولاية تبسة) من توقيف شخص وحجز 1725 قرس مهلوس ومبلغ مالي، حسب ما أورده اليوم الأحد بيان لذات الجهاز الأمني.

وعن حيثيات هذه العملية، أوضح البيان أنه "في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، وعلى إثر معلومات مؤكدة تحصلت عليها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بفركان، مفادها وجود نشاط إجرامي لشخص يقوم بالمتاجرة والترويج لمواد مخدرة بطريقة غير مشروعة، تم وضع خطة مدروسة بغرض الإيقاع بالشخص المشبوه بالاستعانة بالأساليب الخاصة للتحري في مثل هذه الجرائم، حيث تمكنت أفراد الفرقة الإقليمية من توقيف شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 22 سنة".

وقد أسفرت هذه العملية عن "حجز 1725 قرص مهلوس من نوع بريغابالين تقدر قيمته المالية بـ690.000 دج وكذا مبلغ مالي قدره 22.500 دح من عائدات البيع، بالإضافة إلى هاتف نقال".

وقد تم "تقديم المتهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، حيث تم إيداعه الحبس"، وفقا لذات البيان.