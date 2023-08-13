حرائق الغابات في الولايات المتحدة: ارتفاع حصيلة القتلى

ارتفعت حصيلة قتلى حرائق الغابات في جزيرة ماوي بولاية هاواي الأمريكية، اليوم الأحد، إلى 93 شخصاً.

وكان حاكم ولاية هاواي جوش غرين، أعلن في حصيلة سابقة تناقلتها وسائل الإعلام الأمريكية أنّ 89 شخصاً لقوا حتفهم في تلك الحرائق.

وفي مؤتمر صحفي، حذّر غرين من أنّ عدد القتلى سيستمر في الزيادة مع اكتشاف المزيد من الضحايا.

ويعتقد مسؤولون أنّ الحريق الحالي قد ينتهي به الأمر ليكون "الكارثة الأكثر دموية" في تاريخ البلاد.

ونظراً للصيف الجاف والرياح القوية الناجمة عن إعصار عابر، تشتعل حرائق الغابات في ماوي من خلال الفرشاة الجافة التي تغطي الجزيرة، وقد تتعطل جهود مكافحة الحرائق بسبب قلة الموظفين والمعدات.