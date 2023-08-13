اجتماع مرتقب غدا للقوى السياسية في السودان

تعقد القوى السياسية المدنية في السودان الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري (المكونين العسكري والمدني) غدا الاثنين، اجتماعا في العاصمة أديس أبابا لبحث سبل إنهاء الاشتباكات والحث على ضرورة الاستجابة الإنسانية.

وأكد القيادي بقوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، طه عثمان، على الحاجة لعملية سياسية تضم كل القوى السياسية والمدنية والحركات المسلحة في السودان للوصول لحل يضمن بناء جيش مهني وقومي بقيادة موحدة من القوات المسلحة والدعم السريع وحركات الكفاح المسلح.

ومنذ منتصف أفريل الماضي يخوض الجيش وقوات الدعم السريع اشتباكات، دون أن تفلح سلسلة هدنات من ايقافها، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وما يزيد عن 4 ملايين نازح ولاجئ داخل وخارج البلاد، بحسب الأمم المتحدة.