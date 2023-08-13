ريال مدريد يعلن إصابة مدافعه ميليتاو

أعلن نادي ريال مدريد الاسباني، اليوم الأحد، إصابة مدافعه البرازيلي إيدير ميليتاو، خلال فوزه على مضيفه أتلتيكو بيلباو بثنائية نظيفة (2-0)، بمناسبة افتتاح البطولة الإسبانية لكرة القدم "ليغا"، وعلى إثرها سيخضع لجراحة في الأيام المقبلة.

وذكر ريال مدريد في بيان له عبر موقعه الرسمي: "بعد إجراء الفحوصات للاعبنا إيدير ميليتاو، تم تشخيصه بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى .سيخضع اللاعب لجراحة في الأيام المقبلة".

وتعرض ميليتاو للإصابة في الدقيقة 50 خلال مواجهة أتلتيك بيلباو، سهرة السبت، بمستهل مشوار الفريق في البطولة الإسبانية "ليغا"، ليقرر المدرب الإيطالي لفريق ريال مدريد، كارلو انتشلوتي، سحبه و إشراك الألماني أنطونيو روديجر بدلا منه.

يذكر أن ريال مدريد حسم المواجهة أمام أتلتيك بيلباو بهدفين دون رد (2-0) سجلهما رودريجو جويس وجود بيلينغهام في الدقيقتين (28 و36).