العاصمة : تعليمات بالتكفل بالأشخاص دون مأوى

أمر والي ولاية الجزائر العاصمة عبد النور رابحي، الأحد، بالتكفل بالأشخاص دون مأوى في أحسن الظروف.

وحسب بيان ولاية الجزائر العاصمة، ترأس الوالي رابحي اجتماعا خصص لعملية التكفل بالأشخاص دون مأوى لفترة مستدامة، ونقلهم لمراكز مختصة.

وأمر رابحي خلال هذا الاجتماع تعليمات لمختلف المصالح بالإسراع في إيجاد مراكز جديدة من طرف الولاة المنتدبين من أجل استغلالها كمراكز لإيواء هذه الفئة،تكثيف عمليات التكفل بالأشخاص دون مأوى بالولاية، خاصة على مستوى البلديات المتواجدة بوسط المدينة،المتابعة والمرافقة الاجتماعية والنفسية لهذه الفئة خاصة المدمنين، والمرضى عقليا، تسطير برنامج خاص واستعجالي من طرف مختلف المصالح، تمديد مواقيت الخرجات الليلية المنظمة من قبل مصالح النشاط الاجتماعي.وكذا زيادة عدد الأسرة بالمستشفيات الخاصة بالمرضى عقليا.