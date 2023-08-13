لوصيف يلتحق بنادي إيفردون سبور السويسري

سينضم المدافع الدولي الجزائري هيثم لوصيف الذي انتهى عقده مع اتحاد الجزائر، مع نادي إيفردون سبور السويسري (الدورة الأولى لكرة القدم)، حسبما أوردته الصحافة المحلية اليوم الأحد.

و سيلتحق لوصيف (27 سنة) بزميله السابق في اتحاد الجزائر، أيمن محيوص (25 سنة) الذي أمضى الأسبوع الماضي على عقد لمدة ثلاثة مواسم مع الصاعد الجديد للقسم السويسري الممتاز.

و قد أكدت سفارة سويسرا بالجزائر اليوم الأحد، على هذا الخبر و ذلك على صفحتها الرسمية "فايسبوك" حيث كتبت ما يلي:"بعد أيمن محيوص، هيثم لوصيف، لاعب دولي جزائري آخر يلتحق بسويسرا. سيلعب المدافع أيضا لنادي إيفردون سبور الموسم المقبل (...)".

اللاعب لوصيف الذي تخرج من نادي بارادو، التحق باتحاد الجزائر في موسم 2021، بعد أن خاض تجربة احترافية بألوان نادي أنجي الفرنسي (الرابطة الثانية).

و كان لوصيف أحد العناصر التي ساهمت في تتويج النادي العاصمي في شهر يونيو الماضي بكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف).

وسجل لوصيف عودته للفريق الوطني في شهر يونيو الماضي بعد غياب دام أربع سنوات بمناسبة المباراتين المزدوجتين "للخضر" أمام أوغندا, بملعب جابوما بدوالا بالكاميرون (2-1) لحساب الجولة الخامسة (المجموعة السادسة) لتصفيات كأس إفريقيا -2023 (المؤجلة لعام 2024) و أمام تونس (1-1) في مباراة ودية جرت بملعب 19 ماي 1956 بعنابة.