المسيلة: وفاة أم وابنها غرقا في سد سبلة

توفيت أم وابنها غرقا اليوم الأحد في سد سبلة ببلدية مقرة بولاية المسيلة، حسبما استفيد من الحماية المدنية بالولاية.

وحسب مصالح الوحدة الثانوية للحماية المدنية بمقرة مدعومة بفرقة الغطاسين للوحدة الرئيسية تدخلتا لانتشال جثة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات من حوض سد سبلة بالجماعة المحلية المذكورة، فيما تم انتشال جثة الأم البالغة من العمر 29 سنة من طرف مواطنين وتحويلها إلى مستشفى بلدية صالح باي بإقليم ولاية سطيف.

وتمت عملية انتشال جثة الطفل بمتابعة من مدير الحماية المدنية، الدرك الوطني, مدير سد سبلة ورئيس بلدية مقرة، كما فصل ذات المصدر الذي دعا المواطنين إلى توخي الحذر وعدم السير على حواف السدود والأودية.

وفتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لمعرفة أسباب الحادثة.