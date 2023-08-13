تيارت: حجز أزيد من 30 ألف وحدة تبغية مقلدة

حجز أعوان فرقة قمع الغش للمفتشية الإقليمية للتجارة بدائرة السوقر بالتنسيق مع مصالح أمن الدائرة، كمية كبيرة من مواد تبغية مقلدة مصنعة بطريقة غير شرعية.

وكشف بيان منشور لمصالح مديرية التجارة أن العملية تدخل في سياق التحقيق المفتوح حول مواد تبغية مقلدة مصنعة بطريقة غير شرعية، كللت بحجز 30206 وحدة تبغية لعلامات مختلفة بقيمة مالية قدرها 215 مليون سنتيم وزنها الاجمالي 11.71 قنطار، تم إتلافها بمركز الردم التقني للنفايات بحضور جميع أعضاء الفرقة مع تحرير محضر مع التاجر بمخالفات تتمثل في ممارسة نشاط خارج موضوع السجل التجاري، ممارسة تجارة تدليسية و الشراء بدون فاتورة.

م. رابح