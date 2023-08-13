قتيلان وجريح في حادث مرور بأولاد رحمون بقسنطينة

توفي شخصان وأصيب آخر في حادث مرور وقع اليوم الأحد ببلدية أولاد رحمون بولاية قسنطينة، حسبما استفيد من الحماية المدنية بالولاية.

وحسب مصدر الحماية المدنية فإن الحادث الناجم عن انحراف وانقلاب سيارة كانت تسير على محور الطريق الوطني في شقه الواقع قرب حي بونوارة التابع لبلدية أولاد رحمون أسفر عن وفاة شخصين يبلغان من العمر 8 و 30 سنة تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بالخروب.

وخلف الحادث أيضا جريحا يبلغ من العمر 20 سنة تم إسعافه ونقله إلى مستشفى الخروب.

وفتحت مصالح الأمن المختصة إقليميا تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات هذا الحادث، كما تمت الإشارة إليه.