حِيداوي يلتقي المُتفوقين الأوائل في معسكر

إستقبل رئيس المجلس الأعلى للشباب مُصطفى حِيداوي رفقة نوابه، صبيحة اليوم بالمتحف الوطني للمجاهد المُتفوقين الأوائل في شهادتي التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا بولاية معسكر لسنة 2023.

و كان اللقاء حسب المجلس فرصة لتهنئتهم على هذا الانجاز العملي.

كما ثَمّن رئيس المجلس الجهود التي تبذلها عائلاتهم ومحيطهم التربوي ومختلف مؤسسات الدولة لتكوين جيل من المُتميزين الذين يُعوّل عليهم في مسار إزدهار الجزائر، وحثهم على الاجتهاد أكثر للتألّق في مسيرتهم العلمية والمهنية، شاكرا في النهاية الجهات التي ساهمت في تنظيم هذا اللّقاء وعلى رأسها وزارة المجاهدين وذوي الحُقوق، مؤسسة قادة الشباب الجزائري وجمعية الإيثار الخيرية الخيرية لولاية معسكر.

وعلى هامش الاستقبال، طاف الشباب المُتفوّق بمختلف أقسام متحف المجاهد، أين تلقوا شروحات وافية من طرف إطاراته حول مختلف المقتنيات والمجسمات المعروضة ذات الرمزية التاريخية، بالإضافة إلى الإطلاع على الصور والخرائط التي تُوثِّق المراحل التي مرّت بها بلادنا.