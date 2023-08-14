أسعار النفط عند هذه العتبة

تراجعت أسعار النفط أكثر من 1 بالمائة، خلال تعاملات اليوم الإثنين، وسط مخاوف بشأن تعثر الاقتصاد الصيني وارتفاع الدولار؛ ما حد من الطلب. كما يأتي ذلك في الوقت الذي تراقب فيه الأسواق تأثيرات تشديد المعروض من تخفيضات إنتاج أوبك+ على الطلب، وهو ما يمنع الأسعار من زيادة نزيف الخسائر.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، يوم الجمعة، على ارتفاع لتسجل مكاسب للأسبوع السابع على التوالي، وسط توقعات متفائلة بشأن الطلب.

وبحلول الساعة 06:25 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أكتوبر المقبل بنسبة 1.21 بالمائة (1.05 دولارًا)، لتصل إلى 85.76 دولارًا للبرميل.

في الوقت نفسه، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر الداخل بنسبة 1.27 بالمائة (1.06 دولارًا)، لتصل إلى 82.13 دولارًا للبرميل.

وحقق خام برنت، خلال الأسبوع الماضي، مكاسب بنسبة 0.66 بالمائة (0.57 دولارًا)، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط 0.44 بالمائة (0.37 دولارًا).