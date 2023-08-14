أسعار الذهب تتراجع

تراجعت أسعار الذهب أكثر من 4 دولارات، خلال تعاملات اليوم الإثنين، لتواصل نزيف الخسائر للجلسة السادسة على التوالي، مسجلةً أدنى مستوى لها في أكثر من خمسة أسابيع.

يحدث هذا مع تعزيز عوائد الدولار وسندات الخزانة الأمريكية قبل محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع، الذي قد يوجّه التوقعات بشأن أسعار الفائدة المستقبلية.

وكانت أسعار الذهب قد أنهت تعاملاتها، يوم الجمعة، على تراجع، مع ارتفاع الدولار الأمريكي أمام سلة العملات الرئيسة، مسجلةً خسائر أسبوعية قوية بقيمة 30 دولارًا.

وبحلول الساعة 07:05 بتوقيت غرينتش، انخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 2023 بنسبة 0.22 بالمائة (4.20 دولارًا)، لتصل إلى 1942.4 دولارًا للأوقية.

وتراجعت عقود التسليم الفوري للذهب بنحو 0.08 بالمائة، لتسجل 1912.20 دولارًا للأوقية.

بينما انخفضت الأسعار الفورية لمعدن الفضة بنسبة 0.26 بالمائة إلى 22.63 دولارًا للأوقية، كما تراجع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.16 بالمائة، ليصل إلى 914.63 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع سعر البلاديوم الفوري بنسبة 0.28 بالمائة، ليسجل 1302.66 دولارًا للأوقية.