إحباط عمليتين لـ "الحرقة" بالطارف

أحبطت فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالأشخاص بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الطارف على إثر عمليتين متفرقتين من إحباط محاولة خروج من التراب الوطني عبر البحر بطريقة غير شرعية لـ 21 شخصا أعمارهم بين 21 إلى 30سنة ينحدرون من ولايات الطارف، عنابة، قالمة، سكيكدة وأم البواقي.

والعمليتان جاءت على إثر تسريب معلومات مفادها وجود أشخاص بصدد الخروج ومغادرة التراب الوطني بطريقة غير مشروعة عبر البحر انطلاقا من شاطئ الشط بولاية الطارف.

وبالتنسيق مع الفرقة البحرية لحراس السواحل بالقالة مكنت العملية من توقيف قاربين اثنين بحريين مزودين بمحركين صيد بحري بقوة 40 حصانا، ويقل القارب الأول على متنه 15 شخصا والثاني على متنه 6 أشخاص وحجز 80 لترا من مادة البنزين بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا انجز ضدهم ملفات قضائية.