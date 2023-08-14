تيبازة: اندلاع حريق بأعالي مسلمون

اندلع أمس الأحد حريق معتبر بأعالي غابات بلدية مسلمون، غربي تيبازة فيما تتواصل عمليات إخماده بتجنيد إمكانيات كبيرة بما فيها طائرات حوامة تابعة للحماية المدنية، حسب ما علم لدى المديرية المحلية لذات الجهاز.

وشب الحريق الذي مس غابة سيدي بوعيش بأعالي بلدية مسلمون ظهر أمس قبل أن ينتشر بفعل هبوب الرياح القوية بتلك المنطقة غير آهلة بالسكان ووعرة المسالك ما تطلب تجنيد إمكانيات كبيرة قصد التحكم في ألسنة النيران، حسب مصالح الحماية المدنية.

وبعد تجنيد وحدات الحماية المدنية لكل من قوراية وأغبال وحجرة النص ومسلمون والرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات، تدعمت تلك المجهودات بطائرات مروحية متخصصة في إطفاء حرائق الغابات تابعة للوحدة الجوية للحماية المدنية، استنادا للمصدر.

من جهته، يضيف نفس المصدر، تنقل والي تيبازة ابو بكر الصديق بوستة مساء أمس إلى بلدية مسلمون للوقوف على عمليات إخماد النيران وتنسيق مجهودات متلف المعنيين بالعملية التي تبقى متواصلة.