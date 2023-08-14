حصيلة مرعبة لحوادث المرور منذ بداية موسم الاصطياف

كشف رئيس خلية الإعلام والتنسيق المروري بقيادة الدرك الوطني الرائد سمير بوشحيط عن تسجيل 623 حالة وفاة و إصابة 2736 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة في 1466 حادث مرور منذ بداية موسم الاصطياف الحالي.

وأبرز الرائد بوشحيط اليوم الإثنين في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن أغلب هذه الحوادث الخطيرة تم تسجيلها على مستوى المحاور الكبرى للطرقات حيث "سجل بالطرقات الوطنية أكثر من 50 بالمائة من حوادث المرور تسببت في معظمها مركبات نقل المسافرين والبضائع."

هذا ولا تزال حوادث المرور تخلف ضحايا من المصابين حيث خلف حادث مرور بدائرة عين الحجل بالمسيلة بالطريق الوطني رقم 8 بين سيارة للنقل الجماعي وحافلة لنقل العمال ثمانية جرحى.