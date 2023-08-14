ريال مدريد يحدد موعد تقديم حارسه الجديد

أعلن اليوم الإثنين نادي ريال مدريد الإسباني، اتفاقه مع تشلسي الإنجليزي من أجل إعارة حارسه كيبا أريزابا لاغا الذي سيظل مرتبطا هذا الموسم مع الفريق إلى غاية 2024، وفق ما جاء عبر الموقع الرسمي لـ " المرينغي".

وفي المواسم الخمسة التي قضاها مع تشيلسي، فاز كيبا بدوري أبطال أوروبا مرة واحدة وكأس العالم للأندية مرة واحدة وكأس السوبر الأوروبي مرة واحدة ودوري أوروبا مرة واحدة.

كما حصل هذا العام على جائزة أفضل صد في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023، وتوّج بطلاً لدوري الأمم 2023، كما فاز مع إسبانيا أيضًا ببطولة أوروبا تحت 19 عامًا في عام 2012.

وسيُقام غدًا الثلاثاء، حفل تقديم الحارس الجديد لنادي " الملوك" بمدينة مدريد.

يذكر أن الحارس الدولي البلجيكي للريال تيبوا كورتوا، تعرض لإصابة خطيرة على مستوى الركبة ستبعده لفترة طويلة عن الفريق.