غليزان: استقالة رئيس نادي اتحاد سيدي امحمد

أعلن عبد القادر غباش رئيس نادي اتحاد سيدي امحمد بن علي في غليزان لكرة القدم الناشط في الجهوي الأول التابع للرابطة الغربية استقالته أثناء الجمعية الرياضية التي تلا فيها التقريرين المالي والأدبي، واللذان لقيا موافقة أغلبية الحاضرين، حيث راح غباش يسرد معاناته طيلة السنتين اللتين ترأس فيهما نادي "لياسار" في ظل الأزمة المالية، مثنيا في ذات الوقت على بن علي حساين الذي تبرع بقيمة مالية معتبرة، داعيا المسيرين اللعب من أجل اللقب، ناهيك عن منحة 3 بالمائة التي صبتها البلدية للنادي، والمقدرة بـ 70 مليونا، وكذا إعانة الولاية البالغة 50 مليونا. وقد كشف غباش أن النادي صرف أزيد من 600 مليون، وحافظ على البقاء، في حين فاقت ديون النادي 300 مليون.

بعض المتدخلين لاموا الإدارة المسيرة التي لم تلعب من أجل تحقيق الصعود علما أن بن علي قد طالبهم بذلك، وبانتقاء أحسن اللاعبين، فيما اتهمت أصوات أخرى مسيري الفريق بسوء اختيار اللاعبين الذين يلعبون من أجل الصعود.

وفي ذات الشأن فتح باب الترشح لمنصب رئيس النادي. وفي تصريح لـ " الخبر"، أقسم غباش لـ "الخبر" بأغلظ الأيمان أنه لن يترأس النادي، ولن يكون حتى عضوا بسيطا مسيرا، لكن بالموازاة يبقى مشجعا وفيا مخلصا لفريق القلب اتحاد سيدي أمحمد بن علي.