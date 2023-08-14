رئيس مولودية البيض يعتذر

نشرت إدارة نادي مولودية البيض، بيان اعتذار من قبل عيد القادر دحماني رئيس الفريق وذلك على خلفية تصريحاته الأخيرة في حق لاعب المولودية وليد علاتي.

وجاء عبر الموقع الرسمي للنادي:" أود من خلال هذا البيان أن أشير قبل كل شيء الى أواصر الصداقة والمحبة التي تجمعني بالصديق واللاعب وليد علاتي منذ سنوات مضت حتى قبل أن يكون لاعبا في الفريق، لكن ونظرا للضغط الكبير والظروف الصعبة التي يمر بها النادي في الأونة الاخيرة والتي يعلهما الجميع دون استثناء كان رد فعلي مبني على حالة غضب وصدمة من الإعذار الذي وصل منه حيث لم انتظر منه هذا التصرف خاصة في هذه الظروف والتوقيت وهو يعلم ذلك، بالرغم من أنها حقوقه".

وأضاف نص البيان:" أقدم اعتذاري للاعب وليد علاتي ولعائلته وأصدقاءه ولكل من مسه سوء من قريب أو من بعيد وأتمنى منهم قبول اعتذاري".

وأردف البيان:" فيما يخص النادي فإنه كان من الواجب أن يعلم الجميع أنه منذ الاستقالة وإلى يومنا هذا لم يدخل خزينة النادي دينارا واحدا كما انا عدولي عن الاستقالة كان خوفا على النادي وبالمقابل فإن اللاعبين ومختلف الطواقم موجودة في تربص مغلق بأعالي تيكجدة تحضيرا لانطلاق البطولة علما أن الاستقدامات التي قمنا والتي سنقوم بها انحصرت بقدر امكانيات منعدمة وخزينة فارغة وحسب استطاعتنا وقدرتنا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها".

وختم رئيس الفريق:" لا يفوتني أن أذكر الجميع وللمرة الثانية أن الأبواب مفتوحة لكل من يريد قيادة النادي الى ما هو أفضل أن يتقدم لقيادته وادعو كل من ينشر الأقاويل و الشائعات عن الوضعية المالية للنادي أن يتحقق عن طريق أعضاء الجمعية العامة المخول لهم الإطلاع على الكشف البنكي".