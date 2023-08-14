جريمة حرق القرأن الكريم.. الدنمارك تعتذر

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اتصالاً هاتفياً من نظيره الدانماركي لارس لوك راسموسن.

وحسب ما أورده التلفزيون العمومي،اليوم الإثنين، فقد أعرب الوزير الدانماركي عن أسفه واعتذاره للموجة الإجرامية لحرق المصحف الشريف أمام سفارات الدول الإسلامية، بما في ذلك سفارة الجزائر بكوبنهاغن.

ووصف الوزير الدانماركي هذه الأعمال بغير المقبولة، مؤكداً أنها تتعارض تماماً مع تقاليد الترحيب والانفتاح والتسامح الراسخة في المجتمع الدانماركي.

وأبلغ رئيس الدبلوماسية الدانماركية الوزير أحمد عطاف أن حكومة بلاده بصدد وضع اللمسات الأخيرة على نصقانون يهدف لوضع حد لهذه الممارسات الشنيعة.

وشكلت المكالمة الهاتفية فرصة للتبادل الآراء حول تحضير الدورة العشرين للمؤتمر الوزاري بين البلدان الإفريقية ودول الشمال التي ستعقد في الجزائر العاصمة، في الفترة الممتدة من 16 إلى 18 أكتوبر 2023، تحت عنوان "تعزيز الحوار على أساس القيم المشتركة".