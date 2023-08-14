وزير الفلاحة يتفقد قطاعه بالنعامة

يقوم اليوم وزير الفلاحة محمد عبد الحفيظ هني بزيارة للولاية يتفقد ويعاين من خلالها واقع وآفاق القطاع بهذه المنطقة ذات الخصوصية الرعوية.

وقد تم بالمناسبة تسطير برنامج ليقف موفد الحكومة على أهم المشاريع الفلاحية والرعوية المجسدة والمشاكل التي تواجه الفلاحين والمربين والمستثمرين.

وكانت البداية من قاعة الاجتماعات أين قدم مدير المصالح الفلاحية عرضا مفصلا عن وضعية القطاع وآفاقه تلاه عرض مخطط نظام مكافحة الحرائق من طرف قطاعي الغابات والحماية المدنية، على أن تتواصل أشغال الزيارة بمعاينة مستثمرة تربية الماشية بمنطقة مسيف بالنعامة ثم زيارة مستثمرة فلاحية بمغرار لصاحبها الحاج الطيب قنيبر والوقوف على عملية غرس نبتة الأرقان.

بعدها يتم التنقل إلى بلدية العين الصفراء حيث سيزور الوفد الوزاري مركز التلقيح الاصطناعي والتطور الجيني بمنطقة بلحنجير، وببلدية المشرية ستتم زيارة وحدة إنتاج تغذية الأنعام.

وخلال جميع هذه المحطات ستكون للوزير تدخلات ولقاءات مع الفاعلين في القطاع للاستماع إلى مشاكلهم واقتراحاتهم ومطالبهم للنهوض بالقطاع الفلاحي والرعوي خاصة وأن ولاية النعامة تعد قطبا اقتصاديا هاما في إنتاج اللحوم الحمراء.