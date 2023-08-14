أمن الجلفة يحجز كمية من اللحوم البيضاء الفاسدة

تمكن عناصر المصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية الجلفة، من حجز كمية من اللحوم البيضاء غير صالحة للإستهلاك البشري بالسوق المغطاة بمدينة الجلفة.

العملية جاءت على إثر دورية مراقبة من قبل عناصر ذات المصلحة على مستوى السوق المغطاة وسط مدينة الجلفة، أين لفت انتباههم شخص يقوم بنقل كمية من اللحوم البيضاء معبأة داخل أكياس بلاستيكية على متن شاحنته دون مراعاة الشروط الصحية.

بعد معاينة الكمية المحجوزة المقدرة بــ 305 كلغ من قبل الطبيب البيطري، الذي أكد عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، تم توجيهها للاستهلاك الحيواني، مع انجاز ملف قضائي ضد المُخَالِف.