سباليتي يتجه لخلافة ماشيني على رأس منتخب إيطاليا

أفادت شبكة قنوات" بيين سبورتس"، القطرية أن لوتشانو سباليتي سيتولى مسؤولية تدريب منتخب إيطاليا وذلك عقب الاستقالة المفاجئة لمدرب الأزوري السابق روبيرتو مانشيني.

وأعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوم أمس الأحد، استقالة روبرتو مانشيني من منصبه كمدرب لمنتخب إيطاليا.

وقال الاتحاد في بيان: "آخذا في الاعتبار الالتزامات المهمة بتصفيات بطولة أوروبا 2024 القريبة، سيعلن الاتحاد المدرب الجديد للمنتخب في الأيام القليلة المقبلة".

وتولى مانشيني تدريب المنتخب الإيطالي في 15 ماي عام 2018 وقاد الأزوري في 61 مباراة فاز في 37 وتعادل في 15.