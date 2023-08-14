الجلفة: حاملو شهادتي الماجستير والدكتوراه الأجراء يحتجون

أقدم العشرات من حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه الأجراء على تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر الولاية ومقر الجامعة وذلك بعد إقدام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إقصاء الأجراء من حاملي الدكتوراه والماجستير من المشاركة في مسابقات توظيف الأساتذة المساعدين صنف "ب" للسنة المالية 2023.

ورفعت التنسيقية الوطنية لحاملي شهادة الدكتوراه والماجستير فرع الجلفة نداء لرئيس الجمهورية من أجل التدخل العاجل لإنصاف هذه النخبة من حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه لضمان حقهم في التوظيف المباشر في الجامعات برتبة أستاذ مساعد صنف ب، وهذا وفقا لما أسفرت عنه مخرجات مجلس الوزراء والقرار المبارك الذي أقره السيد الرئيس، والقاضي بتوظيف حملة الماجستير والدكتوراه دون تمييز أو إقصاء، وذلك بعدما تم إقصاؤهم من خلال مخططات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتوظيف البطالين وفتح المسابقة لهم دون اجراء.

وطالب حاملو شهادة الدكتوراه والماجستير بفتح منصة توظيف خاصة بهم، ورفض إقصاء الأجراء في الوظيف العمومي من المناصب الجامعية، رغم أنه حق مشروع وفقا للمرسوم 98 -254.

وحقهم في التوظيف المباشر لحاملي شهادة الدكتوراه، وفقا للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية باعتبارهم قد تابعوا تكوينا متخصصا منصوصا عليه في القوانين الأساسية لدى مؤسسات التكوين المؤهلة، وكذلك حاملي شهادة الماجستير باعتبارهم كذلك قد تلقوا نظاما تكوينيا متخصصا (النظام الكلاسيكي/نظام LMD).

الدكاترة الأجراء طالبوا أيضا بالتوظيف على غرار نظرائهم من حملة الشهادتين البطالين، وبتحرير المناصب المالية المجمدة منذ 2014.

هذا وشدد المعنيون على مواصلة العمل النضالي السلمي حتى يتحقق مطلبهم بتوظيف جميع الأجراء من حاملي الدكتوراه والماجستير الذين تم إقصاؤهم من خلال مخططات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتوظيف البطالين وفتح المسابقة لهم دون اجراء.