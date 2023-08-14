بداري يمنح الطلبة المتوجين في الصين "وسام الاستحقاق"

استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الاثنين بمقر الوزارة، الطلبة الرياضيين المتوجين في الألعاب العالمية الجامعية التي جرت مؤخرا بمدينة شانغ دو الصينية من 28 جويلية إلى 9 أوت حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وبالمناسبة، هنأ بداري الطلبة الرياضيين المتوجين الذين شرفوا --مثلما قال-- الراية الوطنية باحتلال الجزائر المرتبة الأولى عربيا ومغاربيا والرابعة إفريقيا والـ39 عالميا من بين 120 دولة مشاركة بمجموع 16000 طالب رياضي.

خلال هذا الاستقبال الذي حضره رئيس الاتحادية الجزائرية للرياضة الجامعية وأعضاء مكتب الاتحادية، تم منح الرياضيين المتوجين "وسام الاستحقاق للوزارة".

وقد تم تكريم كل من الطالب شراد أسامة الحائز على الميدالية الفضية في الـ1500 متر والميدالية البرونزية في الـ800 متر والطالب أسامة خنتوسي المتحصل على الميدالية البرونزية في رمي القرص والطالب زين العابدين العقون الفائز بالميدالية البرونزية في الـ800 متر، فضلا عن الطلبة الرياضيين المتأهلين إلى الأدوار النهائية بحصولهم على المرتبة الخامسة في الـ3000 متر و الـ5000 متر.

وبمناسبة هذه الألعاب الجامعية العالمية، تم تحطيم الرقم القياسي الوطني في الـ400 متر تتابع إناث مع افتكاك أحسن مرتبة خامسة عالميا في رياضة الوشو كونغ فو، خاصة وأن هذه ا لرياضة القتالية هي من اختصاص البلدان الآسيوية.