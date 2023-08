Le Danemark présente ses excuses à l’Algérie

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf, a reçu un appel de son homologue danois, Lars Loekke Rasmussen.

Ce dernier a exprimé ses regrets et ses excuses après la vague de profanation et d’autodafés d’exemplaires du Saint Coran devant des ambassades de pays musulmans à Copenhague, dont celle de l’Algérie, a rapporté la télévision publique.

Le chef de la diplomatie danoise a condamné ces actes qui sont contraires aux traditions d’accueil, d’ouverture et de tolérance de la société danoise.