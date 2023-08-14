إحباط محاولة تهريب مؤثرات عقلية بمطار الجزائر

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في مقاطعة الشرطة القضائية 2 بباب الزوار، بالتنسيق مع فرقة الشرطة القضائية لمطار هواري بومدي الدولي، من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة تنشط في المتاجرة بالمؤثرات العقلية مع ضبط 14382 كبسولة، حسب ما أورده اليوم الاثنين بيان لذات المصالح.

وحسب نفس المصدر، فإن هذه الشبكة الإجرامية المنظمة تتكون من 7 أشخاص من بينهم امرأة، تتراوح أعمارهم ما بين 33 و50 سنة، وهي تنشط في المتاجرة غير المشروعة بالمؤثرات العقلية، حيث تم ضبط 14382 كبسولة من المؤثرات العقلية كانت مموهة داخل أكياس تحتوي على مادة الشاي وداخل علب الحلوى.

وأفاد البيان أن هذه العملية "جاءت على إثر توقيف شخصين مبحوث عنهما قضائيا من قبل عناصر الشرطة القضائية لمطار هواري بومدين الدولي، الأول كان قادما من دولة أوروبية وبحوزته كمية من المؤثرات العقلية، والثاني كان بصدد استلامها من المشتبه فيه الرئيسي ونقلها إلى باقي أفراد الشبكة".

وقد مكنت التحريات التي قامت بها مصالح مقاطعة الشرطة القضائية لباب الزوار من "تحديد هوية 5 أشخاص من بينهم امرأة وتوقيفهم مع ضبط الكمية المذكورة من المؤثرات العقلية ومبلغ مالي يقدر بـ218930 دج". وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء.