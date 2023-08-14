هذا هو موعد انتخاب رئيس جديد لـ"الفاف"

حددت لجنة الانتخابات التابعة لـ"الفاف"، اليوم الإثنين، تاريخا جديدا لانعقاد الجمعية العامة الانتخابية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم والتي ستعرف انتخاب رئيس جديد للهيئة الكروية خلفا للمستقيل، جهيد زفيزف.

ووفق الرزنامة الجديدة للعملية الانتخابية، التي نشرتها "الفاف" على موقعها الكتروني، فإن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح هو 27 أوت الحالي، ليتم بعدها دراسة الملفات يومي 28 و29 من نفس الشهر، قبل أن تنشر القائمة الأولية للمترشحين يوم 30 أوت 2023.

وحسب ذات المصدر، حددت فترة إيداع الطعون من 31 أوت إلى غاية 4 سبتمبر، والتي سيتم دراستها يومي 5 و6 سبتمبر، قبل أن تعلن القائمة النهائية للمترشحين يوم 7 سبتمبر 2023.

وأخيرا، سيتم التعرف على الرئيس الجديد لـ"الفاف" يوم 21 سبتمبر المقبل خلال جمعية عامة انتخابية.