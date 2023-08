La FAF révèle la date de l'élection de son nouveau président

"La Commission électorale, élue lors de l’Assemblée générale ordinaire du 16 juin 2022, a tenu une réunion de travail le dimanche 13 août 2023 à 15h00 au siège de la fédération, à Dely Ibrahim en présence de M. Mounir D’BICHI, secrétaire général de la Fédération algérienne de football et de M. Halim DJENDOUBI, secrétaire général adjoint", lit-on sur le site de la fédération algérienne de football FAF.

A l’issue de cette réunion, la Commission électorale a fixé la date du 27 aout comme dernier délai de dépôt des dossiers qui seront examinés les 28 et 29 du même mois. la même instance a aussi révélé que la liste préliminaire des candidats sera affichée le 30 aout 2023.

Dans le même contexte, la FAF a fait savoir que les recours seront déposés à partir du 31 aout jusqu'au 4 septembre et seront examinés les 5 et 6 septembre et que la liste définitive des candidats seront affichée le 7 septembre 2023.

Pour conclure, la FAF a fait savoir que le nom du nouveau président de la FAF sera connu le 21 septembre lors d'une assemblée générale élective.