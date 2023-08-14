وفاة طفلتين في حادث مرور بالجلفة

توفيت طفلتان وأصيب شخصان آخران في حادث مرور وقع مساء اليوم الاثنين بمسعد في ولاية الجلفة.

وتدخلت إسعافات الوحدة الثانوية بمسعد، مساء اليوم في حدود الساعة 15 سا و39 د لأجل حادث مرور تمثل في انحراف وانقلاب سيارة من نوع بيجو 406 بالطريق الولائي رقم 189 نقطة الكيلومترية 43، حيث أسفر الحادث عن وفاة طفلتين تبلغان من العمر 12 سنة و10 سنوات وإصابة شخصين من جنس ذكر يبلغان من العمر 30 سنة و70 سنة لهما إصابات مختلفة،

تم تقديم لهما الإسعافات الأولية اللازمة وتحويلهما إلى مستشفى مسعد، فيما تم تحويل الضحيتين المتوفيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى. من جهتها مصالح الأمن فتحت تحقيقا في أسباب الحادث.