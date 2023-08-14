ميركاتو: صفقات جديدة لمولودية الجزائر وشبيبة القبائل

تواصل الأندية الجزائرية تدعيم صفوفها تحسبا لانطلاق الموسم الكروي 2023-2024 شهر سبتمبر المقبل.

وكشف نادي شبيبة القبائل، في بيان، اليوم الإثنين، عن ضم متوسط الميدان على عمريش قادما من اتحاد بسكرة.

ووفق ذات بيان فإن العقد الذي يربط صاحب 24 عاما و"الكناري" سيمتد لموسمين مقبلين.

من جهته، كشف نادي مولودية الجزائر عن صفقة جديدة تمثلت في متوسط ميدان نادي نجم بن عكنون، دليل حسن خوجة.

وحسب بيان النادي العاصمي فإن العقد الذي يربط الطرفين سيمتد إلى غاية سنة 2027.

ويعتبر الناديان الأكثر نشاطا في سوق الانتقالات الصيفي الحالي، حيث ضمت شبيبة القبائل 11 لاعبا جديدا، فيما تدعم أبناء باب الوادي بستة لاعبين.