أدرار : أطفال مدارس قرآنية يستفيدون من مخيم صيفي



غادر مطار "توات" الشيخ سيدي محمد بن لكبير بأدرار نحو 150 طفل من تلامبذ مختلف المدراس القرآنية بولاية ادرار والذين كانوا قد شاركوا في المسابقة الولائية الكبرى لحفظ وتجويد القرآن الكريم التى نظمت خلال شهر جويلة الماضي و المسماة " الحافظ الصغير "

وتأتي هاته العملية تبعاً لتعليمات السيد رئيس الجمهورية والتي تقضي بتخصص مخيمات لأبناء الولايات الجنوبية ونقلهم عبر رحلات جوية .

وقد توجه صبيحة هذا اليوم بإتجاه الجزائر العاصمة، هؤلاء الاطفال على متن رحلة جوية خاصة بطائرة عسكرية مسخرة لنقل أطفال المدارس القرآنية من الفائزين في مسابقة الحافظ الصغير في طبعتها الثالثة ،هذه العملية تمت بمشاركة وتنسيق بين عدد من المصالح الولائية والهلال الأحمر الجزائري