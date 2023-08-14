5 لاعبين يغادرون شباب بلوزداد

أعلنت إدارة شباب بلوزداد، اليوم الإثنين، مغادرة 5 لاعبين صفوف النادي بعد التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

وحسب بيان إدارة بطل الجزائر انتقال اللاعب بلعيد حميدي إلى نادي وفاق سطيف على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، بعد أن تم تمديد عقده إلى غاية موسم 2026 مع الفريق.

ووفق ذات البيان، جاء هذا القرار بعد اجتماع اللاعب مع الإدارة التي أصرت على الاحتفاظ به، غير أنه فضل المغادرة لاستعادة مستواه والعودة من جديد إلى الشباب.

في المقابل، توصلت الإدارة البلوزدادية إلى اتفاق مع كل من هشام خلف الله، إسلام بولودان، عبد الرحمان بورديم وعبد المؤمن شيخي، على فسخ عقودهم بالتراضي وبدون تعويض مالي.

وتوجهت إدارة النادي العاصمي بالشكر للاعبين المذكورين على كل ما قدموه، متمنيةً لهم التوفيق في مشوارهم الرياضي.