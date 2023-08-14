بشرى سارة لأنصار مولودية وهران

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الاثنين، بمقر الوزارة مجموعة من نواب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية وهران، وهذا بحضور إطارات من الوزارة.

وحسب بيان للوزارة، فإنه من بين المواضيع التي تم التطرق إليها "الوضعية الصعبة التي يعيشها نادي مولودية وهران العريق لكرة القدم، والتي خلقت تذمرا كبيرا لدى فئات عريضة من الأنصار والتي تطالب السلطات العمومية بإيجاد حل عن طريق مؤسسة اقتصادية عمومية للتكفل بالفريق على غرار الفرق والنوادي الوطنية الأخرى".

وأضاف نفس المصدر، بأن الوزير "قدم للنواب شروحات حول كيفيات التكفل بالنوادي الرياضية والشروط التنظيمية التي تضبط الأمور المتعلقة بذلك، مطمئنا بالتكفل التام بهذه المسألة".

كما أشار البيان إلى أن "عملية التكفل عرفت تقدما كبيرا مع الشركة العمومية 'هيبروك' فرع مجمع 'سونطراك' وهي في مراحلها الأخيرة وستعرف انفراجا خلال الأيام القليلة القادمة، ويسترجع الفريق نشاطه على أسس صحيحة والرجوع للمنافسة وإسعاد جماهيره".

وبهذا البيان فإن عملية تكفل مؤسسة 'هيبروك' للنقل البحري للمحروقات، فرع مجمع 'سونطراك' بفريق مولودية وهران تعرف مراحلها الأخيرة.

من جهتها، أكدت ولاية وهران أن ساعات قليلة تفصل عن الإمضاء على اتفاقية شراء أسهم فريق مولودية وهران.

وأضاف الولاية، في منشور على صفحتها الرسمية، أن اجتماعا ينعقد بين مسؤولي 'سوناطراك' و'هيبروك' على مستوى العاصمة لاتخاذ القرار النهائي والأخير.